https://news.day.az/showbiz/1499545.html Рагим Рагимли похоронен - ФОТО
Рагим Рагимли похоронен - ФОТО
Состоялась церемония прощания с певцом Рагимом Рагимли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после церемонии прощания гроб с его телом был доставлен в поселок Бюльбюля Сураханского района.
Рагим Рагимли был похоронен на поселковом кладбище.
В похоронах участвовали члены семьи покойного, представители общественности.
Отметим, известный представитель азербайджанского шоу-бизнеса, певец и композитор Рагим Рагимли вчера ночью умер дома от сердечного приступа.
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