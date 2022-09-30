Рагим Рагимли похоронен

Состоялась церемония прощания с певцом Рагимом Рагимли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после церемонии прощания гроб с его телом был доставлен в поселок Бюльбюля Сураханского района.

Рагим Рагимли был похоронен на поселковом кладбище.

В похоронах участвовали члены семьи покойного, представители общественности.

Отметим, известный представитель азербайджанского шоу-бизнеса, певец и композитор Рагим Рагимли вчера ночью умер дома от сердечного приступа.