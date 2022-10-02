Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя на обложке турецкого Vogue
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18-летняя Дева Кассель стала главной героиней октябрьского номера турецкого Vogue.

Это первая сольная обложка Vogue для Девы Кассель - напомним, что ранее юная модель была на обложке итальянской версии журнала, которую украсила вместе со всемирно известной мамой.

Автором нижеприведенных снимков выступил модный российский фотограф Арсений Джабиев.