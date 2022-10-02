https://news.day.az/showbiz/1499898.html Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя на обложке турецкого Vogue - ФОТО
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя на обложке турецкого Vogue - ФОТО
18-летняя Дева Кассель стала главной героиней октябрьского номера турецкого Vogue.
Это первая сольная обложка Vogue для Девы Кассель - напомним, что ранее юная модель была на обложке итальянской версии журнала, которую украсила вместе со всемирно известной мамой.
Автором нижеприведенных снимков выступил модный российский фотограф Арсений Джабиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре