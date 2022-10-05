«Я решил идти за мечтой, а не гнаться за деньгами!» - молодой, но очень талантливый артист Roof рассказал о своём пути к мечте

Раньше мы пересекались по работе, вы были известны в качестве перспективного менеджера крупного банка, успешного маркетолога и амбициозного молодого человека. Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что вы покинули пост директора департамента и оставили достаточно динамично развивающуюся карьеру. Сегодня вы совершенно другой человек, более известный под псевдонимом Roof. Расскажите про эти метаморфозы, как так вышло?

- Мне кажется, я не удивлю вас, если скажу, что сегодня я более амбициозен и серьёзен в намерениях, чем когда-либо. Я считаю, неважно в какой сфере ты работаешь и чем занимаешься, если ты точно знаешь, чего хочешь, успех не за горами. Главное - желание.

- Вы считаете, одного желания достаточно? Уверен, многие хотят быть миллионерами.

- Лично я никогда не гнался за деньгами. Я просто делал своё дело и старался делать его не просто хорошо, а лучше всех. Поэтому я говорю не просто о мечтах и желаниях, я говорю, прежде всего, о желании сделать себя лучше. При таком условии, успех обеспечен.

- Тем не менее, вы оставили карьеру.

- Да, потому что в один "прекрасный" день врачи поставили мне смертельный диагноз. В тот момент я осознал, что у меня осталось не так много времени, а я так и не успел достичь того, чего хотел. В детстве я мечтал стать певцом и покорять сердца людей своей музыкой. Было бы обидно уйти, не воплотив свою мечту в жизнь. Диагноз не подтвердился, но я безгранично благодарен Вселенной за это испытание. Я пересмотрел очень многое в своей жизни и стал тем, кем являюсь сейчас.

- И кем же вы стали?

- Тем, кто не только мечтает, но и следует за своей мечтой. К сожалению, многие лишены этого. Я уже год активно занимаюсь музыкой, работаю с российскими, белорусскими, украинскими композиторами. Записал 10 песен, снял 4 клипа, и сегодня эти песни в ротации на радио, а клипы собирают тысячи просмотров в YouTube. Очень важно отметить, что я сам выбираю материал для исполнения, не ориентируясь на мейнстрим или общественное мнение. Кроме того, изменения коснулись не только внутреннего состояния, но и внешнего вида - больше никаких классических костюмов! (Смеётся) Жизнь слишком коротка, чтобы прожить её, постоянно находясь в одном и том же образе. Я похудел на 42 килограмма и продолжаю активно заниматься спортом.

- Да, эти изменения сложно не заметить.

- Я очень стараюсь, чтобы это не прошло незамеченным. Я хочу мотивировать людей, поэтому, помимо прочего, стал очень активно вести свой Instagram. Хочу дать им стимул быть собой, ставить цели и добиваться их. У нас многие думают, что после 30 лет сложно что-либо изменить в жизни и я хочу показать на личном примере - никогда не поздно начать всё с начала, всё зависит от нас самих.

В своём блоге в Instagram @roofismine я подробно рассказываю, как я двигаюсь к достижению поставленных целей, открыто говорю о своих финансовых расходах на творчество. Например, многие думают, что хорошая песня стоит примерно 3-4 тысячи долларов США, а у меня есть песни, которые я приобрёл всего за 100 долларов. Было бы желание, в остальном поможет Вселенная.

- А что вы думаете про музыкальные соревнования? Собираетесь ли вы в них участвовать? Считается, что это достаточно быстрый путь к успеху.

- Честно говоря, я не ищу лёгких путей. Я очень положительно отношусь к этим конкурсам, для многих талантливых ребят - это чуть ли не единственный шанс попасть на сцену, быть замеченным, но на данный момент, лично мне это неинтересно. На этих конкурсах очень много условий, запретов, ограничений. Кроме того, приходится делать не то, что хочешь, а то, чего от тебя требует продюсер, и это абсолютно не мой формат. Я не для того начал петь, чтобы мне указывали, что исполнять и как. Мне важно делать то, что я сам хочу, а не то, что принято. Например, в основном я пою на русском языке, но все мои песни имеют восточную мелизматику. Если послушаете мой трек "С красной строки", вы поймете, о чем я говорю. Многие педагоги, продюсеры, звукорежиссёры будут отговаривать от такого подхода, поскольку это может помешать увеличению слушательской аудитории, а делать что-то новое - это всегда плыть против течения. Например, у нас есть артист, чей клип набрал миллиард просмотров в YouTube, и это вызывает у меня уважение. Насколько мне известно, это самый высокий статистический показатель для местного шоу-бизнеса. Означает ли это, что я хочу петь или слушать то, что он исполняет? - Никак нет.

- Много артистов из отечественного шоу-бизнеса, которых вы не хотели бы слушать?

- Знаете, я считаю, что, если человек добился успеха, его нельзя судить. Как минимум, он точно знал куда идти и дошёл. А слушаю ли его я, абсолютно неважно. Учитывая тот факт, что я ещё в самом начале своего творческого пути, я бы не хотел озвучивать конкретные имена, чтобы это не выглядело так, будто я хочу "хайпануть" или привлечь к себе внимание через конфликт с более известными артистами.

- Расскажите о ваших дальнейших планах.

- Хочу делать больше, делать лучше и жить собственной жизнью на все 100. Присоединяйтесь и ничего не бойтесь, риск - дело благородное!

https://youtube.com/channel/UC5iIPl_y7o3M9yxBhensLjA

https://www.instagram.com/roofismine/