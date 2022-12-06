https://news.day.az/showbiz/1517181.html Баннер с певцом JONY появился в центре Нью-Йорка
Баннер с певцом JONY появился в центре Нью-Йорка
Баннер с российским певцом азербайджанского происхождения JONY (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли) появился в центре Нью-Йорка, передает Day.Az.
Как сообщает издание Super, фанаты поздравили исполнителя с выходом альбома и поместили его на баннер на Times Square, где изображение показывали в течение дня.
4 декабря был отменен концерт JONY в Нижнем Новгороде - исполнитель заболел и не смог выйти на сцену в день выступления из-за обострения не названного заболевания.
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