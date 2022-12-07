Сменился глава азербайджанской делегации на «Евровидении»

Глава азербайджанской делегации на конкурсе "Евровидение" Иса Меликов сообщил об уходе с этой должности.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

"У меня остались самые лучшие впечатления и воспоминания об этом проекте с 2009 года, но пришло время двигаться дальше. Буду уделять время реализации проектов, над которыми работаю уже несколько лет", - говорится в публикации.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Центральном аппарате компании "Общественное телевидение и радиовещание", руководителем азербайджанской делегации в Международном конкурсе песни "Евровидение" назначен заместитель генерального директора компании "Общественное телевидение и радиовещание" Васиф Мамедов.