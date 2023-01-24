Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком и его бывшей женой

Американскую актрису и поп-исполнительницу Дженнифер Лопес и ее мужа актера Бена Аффлека заметили в компании его бывшей жены актрисы Дженнифер Гарнер. Кадрами поделилась газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, артисты собрались вместе, чтобы посетить музыкальное событие с участием младшей дочери Аффлека и Гарнер Серафины. С ними также были замечены их дети, когда они прибыли в концертный зал в Санта-Монике, Калифорния, США. Отмечается, что встреча выглядела уютной.

Певица воспитывает 14-летних близнецов Макса и Эмму от певца Марка Энтони, а Аффлек - 17-летнюю Вайолет, 14-летнюю Серафину и 10-летнего Сэмюэла от актрисы Дженнифер Гарнер.