Памела Андерсон снимется в многосерийном кулинарном шоу

Звезда сериала "Малибу", модель Памела Андерсон покажет поклонникам, что она готовит из различных растений, в частности ее любимых бобовых, в шоу "Готовим с любовью Памелы", которое заказало Food Network Canada, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В шоу из восьми эпизодов, созданном по заказу Corus Studios, Памела будет работать с профессиональными поварами над меню на растительной основе. Приготовление блюд для семьи и друзей звезды будет проходить в ее доме на западном побережье Канады.

Это шоу последует за другим проектом "Райский сад Памелы". Это шоу о ремонте дома.

Работа над обоими проектами в доме Андерсон в Ванкувер будет проходить летом 2023 года. Роберт Харди и Андерсон станут исполнительными продюсерами, пишет The Hollywood reporter.