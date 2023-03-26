Финал «Евровидения» впервые будет транслироваться в британских кинотеатрах

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" впервые в истории будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах по всей Великобритании.

Как сообщает Deadline, эту информацию подтвердили в Европейском вещательном союзе (EBU), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В "Евровидении-2022" победила группа Kalush Orchestra из Украины, но конкурс 2023 года был перенесен с территории этой страны в британский Ливерпуль из соображений безопасности. Известно, что представитель Украины сразу пройдет в финал "Евровидения", который состоится 13 мая.

За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. К ним относятся Россия, отстраненная от участия в "Евровидении" в 2022 году, и отстраненная в 2021-м Белоруссия.

"Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование "остального мира", мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия", - рассказали в союзе.

Ранее шведскую певицу Loreen, которая является фавориткой "Евровидения-2023", уличили в плагиате украинской песни.