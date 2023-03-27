От прощального тура сэра Элтона Джона ожидаются рекордные сборы

Сборы от прощального тура британского певца, музыканта, композитора сэра Элтона Джона превысят $1 млрд, что произойдет впервые в истории. Как передает Day.Az, это спрогнозировали в газете The Sunday Times.

Издание имеет в виду тур под названием Farewell Yellow Brick Road Tour, в который Элтон Джон отправился еще в 2018 году. Во время начала пандемии коронавируса певец был вынужден прервать тур. Серия выступлений завершится 8 июля 2023 года в Стокгольме. В целом Элтон Джон должен сыграть 333 концерта в своем турне.

На конец января певец отыграл 278 концертов. К этому времени тур уже признали самым кассовым в истории. 76-летний Элтон Джон получил $817,9 млн.