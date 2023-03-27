https://news.day.az/showbiz/1549857.html Дэниэл Рэдклифф впервые станет отцом
Дэниэл Рэдклифф впервые станет отцом
Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф и его девушка Эрин Дарк ожидают скорого пополнения в семье. Об этом сообщил их представитель, передает Day.Az со ссылкой на film.ru.
Отмечается, что Рэдклифф и Дарк впервые познакомились в 2013 году на съемках драмы "Убей своих любимых". В недавнем интервью журналу People 33-летний Рэдклифф признался, что считает свою жизнь "счастливой".
Напомним, что в прошлом году актер снялся в комедии "Затерянный город" и байопике "Странный: История Эла Янковича". Последняя лента принесла ему номинации на премии "Золотой глобус" и BAFTA.
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