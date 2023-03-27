Дэниэл Рэдклифф впервые станет отцом

Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф и его девушка Эрин Дарк ожидают скорого пополнения в семье. Об этом сообщил их представитель, передает Day.Az со ссылкой на film.ru.

Отмечается, что Рэдклифф и Дарк впервые познакомились в 2013 году на съемках драмы "Убей своих любимых". В недавнем интервью журналу People 33-летний Рэдклифф признался, что считает свою жизнь "счастливой".

Напомним, что в прошлом году актер снялся в комедии "Затерянный город" и байопике "Странный: История Эла Янковича". Последняя лента принесла ему номинации на премии "Золотой глобус" и BAFTA.