Бренд Balenciaga выпустил атласные балетки для мужчин

Французский бренд Balenciaga начал продавать атласные балетки для мужчин. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Балетки из атласа с маленьким бантом на мыске из новой мужской весенне-летней коллекции бренда получили название Leopold Ballerina. Модель представлена в трех оттенках: черном, бежевом и голубом. Стоимость одной пары на официальном сайте Balenciaga составляет $925 (около 70 тысяч рублей).

В начале 2023 года бренд столкнулся с осуждением общественности из-за рекламной кампании, в которой публика увидела пропаганду педофилии. Бренд и его креативный директор Демна Гвасалия уже не раз приносили свои извинения.