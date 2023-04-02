Помощника режиссера «Ржавчины» осудили за убийство

Дэвида Холса, ассистента режиссера фильма "Ржавчина" (Rust), осудили за непредумышленное убийство во время съемок кинооператора Галины Хатчинс, сообщает 1 апреля журнал Variety, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что Холс согласился со всеми обвинениями прокуратуры, не стал их оспаривать. Во время суда в в Санта-Фе, на котором Холс присутствовал удаленно, его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

Как сообщило издание, ранее помощник режиссера с прокуратурой заключил сделку по делу о халатности при обращении с огнестрельным оружием. Согласно этому договору Холс должен был отбывать наказание условно.

Напомним, в 2021 году актер Алек Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) случайно убил кинооператора и ранил режиссера Джоэла Соуза выстрелом из пистолета, заряженного боевыми, а не холостыми патронами.