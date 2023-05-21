Бейонсе и Jay-Z потратились на дорогую покупку

Певица Бейонсе и ее муж, рэпер Jay-Z, приобрели самый дорогостоящий особняк в Калифорнии. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, Бейонсе и Jay-Z стали владельцами недвижимости в престижном районе Малибу под названием Парадайз-Коув. Особняк, расположенный на утесе с видом на Тихий океан, был спроектирован известным японским архитектором Тадао Андо. Изначально он был выставлен на продажу за рекордные $295 млн, однако звездной чете его продали за меньшую сумму - $200 млн. Тем не менее, по данным журналистов, на сегодняшний день это самый дорогой дом в штате Калифорния.

В 2017 году супруги приобрели особняк в районе Бель-Эйр в западной части Лос-Анджелеса за $88 млн.

Бейонсе и Jay-Z поженились в 2008 году после шести лет романа. В 2012 году у пары родилась дочь, которую они назвали Блю Айви, а в 2017-м на свет появились близнецы Сэр и Руми.