Стало известно о будущем «Индианы Джонса» после ухода Харрисона Форда

У Lucasfilm нет планов заменять актера Харрисона Форда, который известен как исполнитель главной роли в кинофраншизе "Индиана Джонс", после выхода пятой части фильма. Об этом рассказала глава студии Кэтлин Кеннеди в подкасте для Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы Lucasfilm, студия рассматривает вариант продолжения франшизы в формате сериала, однако он не будет завязан на герое Форда. "Мы не работаем над чем-то, чтобы заменить Индиану Джонса. Так и есть. Есть пять фильмов, в которых снялся Харрисон Форд, и он столь неповторим и уникален в этой роли. Мы - и Стивен [Спилберг] согласен - просто не стали бы этого делать", - заключила Кеннеди.

Ранее в разговоре с Total Film Харрисон Форд подтверждал, что после релиза пятой части фильма про Индиану Джонса не вернется к роли.

Премьера блокбастера "Индиана Джонс и колесо судьбы", в котором фигурирует не только 80-летний, но и омоложенный с помощью новых технологий Харрисон Форд, состоялась на Каннском кинофестивале.

Первый фильм про Индиану Джонса появился на экранах в 1981 году, режиссером стал Стивен Спилберг.