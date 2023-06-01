Леонардо Ди Каприо отдохнул на яхте в компании длинногой модели

Актер Леонардо Ди Каприо наслаждается отдыхом в Европе. Звезда после Каннского кинофестиваля отправилась на Сардинию.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Daily Mail.

Актера заметили на суперяхте. Компанию Леонардо составили его друзья, среди которых была длинноногая блондинка.

В последнее время Ди Каприо все чаще приписывают отношения с моделью Джиджи Хадид. Пару заметили несколько раз во время походов в ресторан и на вечеринки.

Модель воспитывает дочь Кайю от певца Зейна Малика, с которым встречалась 6 лет.

"Джиджи и Лео отдыхают вместе, когда им позволяет рабочий график. Они наслаждаются компанией друг друга. Мама и сестра Джиджи уверены в правильности ее решений, поддерживают ее. Но для нее приоритетом является дочь. Девочка всегда прежде всего", - говорит источник из окружения модели.

Ранее Ди Каприо встречался с моделью Камиллой Марроне. Девушка начала встречаться с Ди Каприо в 2018 году. Ей было 20, а ему - 43.

По словам инсайдеров, пара до сих пор видится, так как вместе приглядывают за собакой, которую завели еще во время локдауна. За месяц до дня рождения Камиллы пара разошлась. Именно поэтому за актером последовала слава, будто он встречается с девушкой пока ей не исполнилось 25 лет.