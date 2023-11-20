кто они – финалисты нацотбора на "Евровидение-2024" - ВИДЕО

Общественная телерадиовещательная компания (İTV) представила ознакомительный видеоролик о финалистах национального отбора на международный конкурс "Евровидение-2024", сообщает Day.Az.

Напомним, что İTV является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

Финалистами национального отбора на "Евровидение-2024" стали Aisel (Айсель Мамедова), Qorqud, Fahree, трио Мила Милес, Илькин Довлатов и Этибар Асадли, Сабина Гулузаде, Emy Lia.

В видеоролике финалисты национального отбора, ответив на семь вопросов, рассказали о своих музыкальных пристрастиях, песнях на "Евровидении" и т.д.

Отметим, что Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал состоится 11 мая.