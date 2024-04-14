Певица Рита Ора вышла на публику в облегающем топе

Певицу Риту Ору заметили вместе с ее возлюбленным, режиссером Тайкой Вайтити. Как передает Day.Az, фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

33-летнюю Риту Ору и 48-летнего Тайку Вайтити засняли в международном аэропорту Сиднея. Певица была запечатлена в сером топе без лифчика, розовых легинсах, светлых кроссовках, бежевой кепке и черных солнцезащитных очках. Рита Ора дополнила образ массивными серьгами, синими носками и черной сумкой Hermés. Режиссер был одет в светлую футболку, черные брюки, белые кроссовки, кепку и очки.

Рита Ора состоит в браке с Тайкой Вайтити. Пара познакомилась в Сиднее. Певица прилетела на съемки австралийской версии шоу "Голос", а режиссер прибыл для работы над боевиком "Тор: Любовь и гром". В январе 2023 года Рита Ора подтвердила, что вышла замуж за Тайку. Весной того же года звезды появились на обложке австралийской версии журнала Vogue. В интервью изданию пара впервые подробно рассказала о тайной свадьбе.

Торжество прошло в их доме в Лос-Анджелесе. Среди гостей были только близкие друзья. Рита Ора появилась в платье Tom Ford и дополнила его украшениями Lorraine Schwartz.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!