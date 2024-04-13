В Калифорнии стартовал один из главных музыкальных фестивалей планеты - Coachella.

Как передает Day.Az, онлайн-трансляция выступлений на шести из восьми сцен фестиваля представлена на официальном канале в YouTube.

Хэдлайнерами этого года стали Lana Del Rey, Tyler, the creator и Doja cat.

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