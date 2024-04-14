Принц Уильям с сыном впервые появился на публике после новости о раке Кейт Миддлтон

Принц Уильям с сыном Джорджем впервые появился на публике после новости о раке Кейт Миддлтон. Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Отец с сыном появились на футбольном матче "Астон Виллы" против команды "Лилль ОСК", который проходил в нескольких часах езды от их дома в Сандрингеме. 10-летний Джордж надел на игру шарф своей любимой команды "Астон Вилла".

22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия. По его мнению, Кейт Миддлтон может выйти на публику этим летом.

Предполагается, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл с сыном Арчи и дочерью Лилибет. Как утверждает инсайдер, принц Уильям и Кейт Миддлтон переживают из-за возможного визита герцога Сассекского.

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