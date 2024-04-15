Нура Сури представила новый клип "Dünyaya qəribəm"

Популярная азербайджанская певица и телеведущая Нура Сури представила сегодня, в день своего рождения, новый клип "Dünyaya qəribəm", сообщает Day.Az.

По словам исполнительницы, это одна из лучших ее работ. "Раньше я выражала свои мысли в статусах в социальных сетях, теперь я выражаю их своей песней и клипом. В день рождения я решила подарить себе и вам свою новую работу. Очень надеюсь на то, что она будет оценена по достоинству", - сказала она.

Акцентируя в клипе внимание на разных аспектах жизни, Нура Сури предстает перед нами в двух образах - в образе черного ангела с большими крыльями на горе (съемки проведены в заповеднике Гобустан) и в восточном стиле. Клип примечателен своими философскими посылами, когда на кадрах предстают различные люди и параллельно раскрываются жизненные ситуации.

Автор сценария и режиссер клипа - Тогрул Рзаев, музыка - Фарид Ага, слова - Тофиг Садраддин.