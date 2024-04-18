Сильвестр Сталлоне впервые после скандала вышел на связь

77-летний американский актер Сильвестр Сталлоне вышел на связь после обвинений в токсичности. Снимок он опубликовал в Instagram с более чем 17 млн подписчиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, Сталлоне показал фанатам кадр на фоне большого колокола.

"Колокол на съемочной площадке второго сезона "Короля Талсы"", - лаконично написал актер, который позировал в костюме и черной рубашке.

Публикация означает, что съемки второго сезона криминально-комедийного сериала завершились.

Накануне появилось заявление кастингового агентства о том, что статисты отказались сниматься с Сильвестром. Сообщалось, что 77-летний актер оскорблял актеров и высмеивал особенности их внешности.

Директор по кастингу "Короля Талсы" Роуз Лоу покинула сериал и заявила, что Сталлоне создал "токсичную среду" на съемках картины в Атланте.

Претензии к актеру высказала и телесценарист Джули Бенсон. 9 апреля 2024 года она написала: "Получила тревожные новости от моего друга из Атланты, который на этой неделе работал с "Королем Талсы". Агент по кастингу уволилась, потому что ей было очень противно. Мой друг сейчас беспокоится о работе. Слай, как вы это прокомментируете?"

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