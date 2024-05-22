С 23 по 28 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend , об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, сказал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

Эмин Агаларов отметил, что в рамках фестиваля пройдет вечер канадского певца, музыканта, продюсера, обладателя 16 наград премии "Грэмми" Дэвида Фостера.

"У нас пройдёт вечер Дэвида Фостера с участием Николь Шерзингер, Энгельберта Хампердинка и ещё нескольких артистов, включая меня, которые поют песни, спродюсированные Фостером. Список артистов, которые примут участие в DREAM FEST 2024, еженедельно пополняется, сейчас у нас заявлено 60-70 звёзд, и планируем, что их будет в два раза больше. В рамках фестиваля публику ждет много сюрпризов, ведь каждый артист, выступая на такой большой сцене, подготовит интересный номер", - отметил народный артист Азербайджана.

По его словам, в перспективе рассматривается создание DREAM TV и DREAM RADİO.

"Поскольку мы сделали некий ребрендинг, и "ЖАРА" стала локальным российским брендом, и все, что касается него, мы проводим непосредственно на территории Российской Федерации, для международной деятельности мы придумали бренд DREAM FEST. В перспективе рассматриваем создание DREAM TV и DREAM RADİO, которые будем развивать уже за пределами Российской Федерации в более международной концепции", - сказал Эмин Агаларов.

Он добавил, что к DREAM FEST 2024 в Sea Breeze Resort откроются Луна-парк, аквапарк, цирк и много других объектов.

"К фестивалю у нас откроется порядка десяти новых ресторанов, Луна-парк, аквапарк, цирк, а также Nikki Beach, большое количество объектов на пляже разного формата - клубного, дневного, семейного. Также мы введём в эксплуатацию новые апартаменты. Думаю, нашим гостям должно здесь быть очень комфортно, потому что большинство и артистов, и приехавших на фестиваль зарубежных гостей смогут оставаться на территории Sea Breeze Resort", - сказал Эмин Агаларов.

Отметим, что лайнап фестиваля ежедневно пополняется именами топовых хедлайнеров со всего мира: Craig David presents TS5, Nicole Scherzinger, JONY, Клава Кока, Ани Лорак, Imany, МОТ, Thomas Anders, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show, Burak Yeter, Dr. Alban, Haddaway, Rafet EL Roman, Röya, Imanbek, Engelbert Humperdinck, Bosson, Jack Savoretti, David Foster, Katharine McPhee, NYUSHA, Bahh Tee & Turken, Ханна, Тунзаля Агаева, Айгюн Кязимова, Фаиг Агаев, Зульфия Ханбабаева и многие другие.

DREAM FEST - шесть дней невероятного шоу и атмосфера легендарных фестивалей на берегу Каспийского моря. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры станет неотъемлемой частью фестиваля. Поклонники музыкального проекта, которые не смогут присутствовать в эти дни в Баку, оценят масштабность шоу в его телевизионной версии.

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