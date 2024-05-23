Немецкому актеру Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявления близких артиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актеру необходимо установить в сердце стент (медицинский имплантат из металла в форме трубки - прим. "Ленты ру"). Друзья Швайгера сообщили, что необходимость в оперативном вмешательстве возникла из-за многолетнего курения артиста. Издание уточняет, что вредная привычка приводит к быстрой кальцификации сосудов.

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