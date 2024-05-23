https://news.day.az/showbiz/1662178.html Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце
Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце
Немецкому актеру Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявления близких артиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Актеру необходимо установить в сердце стент (медицинский имплантат из металла в форме трубки - прим. "Ленты ру"). Друзья Швайгера сообщили, что необходимость в оперативном вмешательстве возникла из-за многолетнего курения артиста. Издание уточняет, что вредная привычка приводит к быстрой кальцификации сосудов.
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