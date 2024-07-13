Мири Юсиф выступил с концертом в Баку

В Зеленом театре Баку прошел первый день трехдневного концерта народного артиста Азербайджана Мири Юсифа, сообщает Day.Az.

Почетными гостями вечера стали члены семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, которые посетили концерт при поддержке Фонда YAŞAT.

Хиты и новые композиции звезды отечественной эстрады, общение с публикой, декорации и освещение сцены, хореографические номера и зажигательная атмосфера придали вечеру ярких красок. Артист выразил особую благодарность зрителям, которые все эти годы поддерживают его в творчестве, подчеркнув важность их любви. Одним из интересных моментов вечера стало признание певца в любви со сцены своей супруге Наргиз, с которой, по его признанию, он познакомился 15 лет назад именно в Зеленом театре во время концерта своего друга и коллеги, народной артистки Ройи Айхан.

"Это была любовь с первого взгляда! Все эти годы я постоянно чувствую поддержку со стороны членов своей семьи, родителей и родственных мне душ", - сказал Мири Юсиф.

Концерт прошел с аншлагом. Сегодня и завтра Мири Юсиф вновь порадует поклонников своего творчества концертной программой.

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