Певица Катя IOWA пришла на фестиваль в наряде в виде стула

Вокалистка группы IOWA, белорусская певица Катя Иванчикова, пришла на фестиваль VK Fest в необычном образе в виде стула. Снимки с ковровой дорожки публикует Starhit, передает Day.Az.

Знаменитость появилась на публике в ярко-синем комбинезоне, к которому были прикреплены две ножки. На размещенных кадрах видно, что гостья мероприятия могла сесть на них, поскольку дизайн имитировал стул. В соцсетях сама исполнительница намекнула, что при создании комбинезона вдохновлялась именно пластиковым стулом.

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