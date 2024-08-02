В Баку пройдет сольный концерт народного артиста Фаига Агаева

24 августа в Международный день необычной (странной) музыки (International Strange Music Day) на берегу Каспия в Баку пройдет сольный концерт народного артиста Азербайджана Фаига Агаева, передает Day.Az.

В концертной программе в Mambo Beach Club Baku прозвучат хиты и новые композиции "Господина "Золотой шлягер" и "100% Ф.А.".

International Strange Music Day был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году. Произведения этого композитора представляют собой синтез различных жанров и стилей - от популярной и классической музыки до пост-панка, эмбиента и этнической музыки. И девиз этого дня - "Слушать без предрассудков". Дату 24 августа Грант выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который был своего рода наставником музыканта и поддержал его творческие начинания. Главная же цель праздника - знакомство с различными музыкальными стилями, которые приносят немало пользы для расширения кругозора и развития способности по-новому взглянуть на окружающий нас мир и различные аспекты жизни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!