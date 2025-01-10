Сын известной певицы из Азербайджана в опасности: пожар в Лос-Анджелесе стремительно приближается

Известная азербайджанская певица Нура Сури поделилась тревожной новостью на своей странице в Facebook, сообщает Day.Az.

"Лесной пожар в Лос-Анджелесе (США) приближается к дому моего старшего сына. Я не могу уснуть от волнения", - написала она.

Певица уточнила, что ее сын был эвакуирован в безопасное место.

Напомним, что двое сыновей Нуры Сури уже долгое время проживают в Лос-Анджелесе.

Лесные пожары в США начались 7 января и быстро охватили большие территории. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы огня. Несколько консульств иностранных государств приостановили свою работу. Масштабы бедствия настолько велики, что некоторые азербайджанские семьи, проживающие в районах, охваченных пожарами, приняли решение вернуться в Баку.