https://news.day.az/showbiz/1721826.html Сын известной певицы из Азербайджана в опасности: пожар в Лос-Анджелесе стремительно приближается Известная азербайджанская певица Нура Сури поделилась тревожной новостью на своей странице в Facebook, сообщает Day.Az. "Лесной пожар в Лос-Анджелесе (США) приближается к дому моего старшего сына. Я не могу уснуть от волнения", - написала она. Певица уточнила, что ее сын был эвакуирован в безопасное место.
Сын известной певицы из Азербайджана в опасности: пожар в Лос-Анджелесе стремительно приближается
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