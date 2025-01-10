Тейлор Свифт стала самым успешным артистом XXI века
Певица Тейлор Свифт стала самой успешной исполнительницей XXI века по версии музыкального журнала Billboard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При составлении рейтинга учитывались показатели в двух основных чартах - песенном Billboard Hot 100 и альбомном Billboard 200. Подсчеты велись, начиная с 2000 года и заканчивая 2024-м. Сразу 14 пластинок Свифт заняли первое место в альбомном рейтинге, что стало рекордом для женщин-исполнительниц. И 12 композиций артистки возглавили хит-парад Hot 100.
На втором месте рейтинга оказался рэп-исполнитель Дрейк, а тройку лидеров замкнула певица Рианна. Также в топ-10 попали Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде и Адель. Бейонсе, которая в 2024 году возглавляла похожий список от Billboard, заняла только седьмую строчку рейтинга.
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