Только в CineMastercard турецкая комедия "Kutsal Damacana 5: Zombi"

Эксклюзивно в сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard с 23 января выходит в прокат турецкая комедия "Святой Дамаджана 5: Война Зомби" (Kutsal Damacana 5: Zombi), сообщает Day.Az.

Зрители в течение всего просмотра, затаив дыхание от происходящих событий, будут смеяться до слез. Фильм снимался в разных местах Турции, что придает ему аутентичную атмосферу.

Режиссер картины - Камиль Четин. Роли исполнили Шафак Сезер, Эрсин Коркут, Йылдырым Мемисоглу, Озан Акбаба, Аслы Бекироглу и Бэлент Эрсой.

В пятом фильме серии "Святой Дамаджана 5: Война Зомби" главные герои Фикрет, Асим и Артин сталкиваются с планом их вечного врага Иблиса завоевать мир армией зомби. Команда, собравшаяся, чтобы остановить армию зомби, созданную Иблисом с помощью смертельного вируса, вступает в безжалостную борьбу. Возрастное ограничение фильма 18+.