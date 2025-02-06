Рок-группа Black Sabbath и Оззи Осборн дадут прощальный концерт

Рок-группа Black Sabbath и её фронтмен Оззи Осборн воссоединятся, чтобы дать последний в своей истории концерт.

Как передает Day.Az, концерт будет благотворительным и состоится 5 июля в Бирмингеме, родном городе Осборна.

Black Sabbath была легендой хеви-метал рока в 1970-х. В конце семидесятых вокалист покинул группу и начал сольную карьеру. Периодически Black Sabbath и Осборн всё же давали совместные концерты, последний из них прошёл в 2005 году. В январе 2023 года Осборн, которому тогда было 75 лет, заявил, что покидает сцену из-за проблем со здоровьем.

На концерте в Бирмингеме выступят также другие известные группы тяжёлого рока. В их числе Metallica, Pantera, Slayer, Alice In Chains и Anthrax. Прибыль от концерта будет передана благотворительным организациям, которые занимаются поддержкой тяжелобольных людей и медицинских исследований - в том числе и в области болезни Паркинсона, которой страдает Осборн.

Жена Оззи Осборна Шэрон заявила, что этот концерт будет "окончательным прощанием" её мужа со своими поклонниками.