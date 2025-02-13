На Кевина Спейси подали очередной судебный иск

Актер Руари Кэннон подал судебный иск на Кевина Спейси за домогательства. Об этом сообщает The iPaper, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кэннон утверждает, что Спейси приставал к нему в лондонском театре Old Vic в 2013 году, когда актеру был 21 год. Он требует возмещение ущерба за последствия предполагаемого инцидента, говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что иск также распространяется и на культурное учреждение, которое, по словам Кэннона, несет ответственность за произошедшее, ведь тогда Спейси был художественным руководителем театра.