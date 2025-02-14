Билл Каулитц из Tokio Hotel впервые появится в кино

Сооснователь группы Tokio Hotel Билл Каулитц впервые появится в полнометражном художественном кино. О дебюте артиста пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

35-летний Каулитц снялся в одной из главных ролей в инди-хорроре "Brute 1986" немецкого режиссера Марселя Вальца. По данным инсайдеров, лента вдохновлена слэшерами 1980-х.

Главные герои картины, глэм-рок группа, снимают музыкальный клип в заброшенном городке на Диком Западе. Они не догадываются, что за ними следит семья садистов Берди, которая подвергнет музыкантов жестоким и изобретательным пыткам.

По словам Вальца, Каулитц полностью выложился на съемочной площадке и был отлично подготовлен к своей роли.

Билл Каулитц основал вместе с братом-близнецом Томом группу Tokio Hotel в 2001 году.