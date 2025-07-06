Оззи Осборн в последний раз выступил перед публикой

Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Independent.

Концерт прошел в британском Бирмингеме на футбольном стадионе "Вилла Парк". Из-за болезни Паркинсона фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время концерта, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки.

Грандиозное шоу Back to the Beginning в честь прощального концерта Осборна продолжалось около 10 часов.