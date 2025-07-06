https://news.day.az/showbiz/1765784.html Оззи Осборн в последний раз выступил перед публикой Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Independent. Концерт прошел в британском Бирмингеме на футбольном стадионе "Вилла Парк".
Оззи Осборн в последний раз выступил перед публикой
Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Independent.
Концерт прошел в британском Бирмингеме на футбольном стадионе "Вилла Парк". Из-за болезни Паркинсона фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время концерта, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки.
Грандиозное шоу Back to the Beginning в честь прощального концерта Осборна продолжалось около 10 часов.
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