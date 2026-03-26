Певица и бизнесвумен Рианна рассказала, как ее семью пыталась расстрелять женщина Ивана Ортис.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицейский отчет.

Рианна сообщила полиции, что находилась внутри трейлера Airstream на территории своего особняка, когда внезапно услышала выстрелы. Ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky в тот момент спал в автомобиле. Певица отдернула шторы и обнаружила пулевые отверстия в лобовом стекле прямо перед тем местом, где она стояла несколько секунд назад. Артистка разбудила возлюбленного и они вместе легли на пол. После этого, как сообщается в отчете, знаменитости побежали в дом за детьми и сотрудниками.

Позже Рианна рассказала, что получала угрозы в соцсетях, но не придавала этому значения. A$AP Rocky, в свою очередь, сообщил полиции, что до обстрела сталкивался с преследовательницей и предоставил им фотографию подозреваемой.

9 марта телеканал NBC News со ссылкой на местный департамент полиции сообщил, что сидящая в автомобиле женщина совершила выстрелы в сторону дома Рианны, попав в стену здания. Огонь велся из винтовки типа AR-15.

Как отметили правоохранители, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемую в стрельбе задержали.