Неизвестная открыла огонь по дому Рианны

На следующий день после праздника 8 Марта в доме Рианны произошло инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал NBC, неизвестная женщина открыла огонь по дому звезды. К счастью, Рианна и другие люди не пострадали, а подозреваемая была задержана.

По данным правоохранительных органов, женщина подъехала к особняку и начала стрелять из винтовки AR-15. Четыре пули или их осколки пробили различные части здания. На место прибыли полицейские и охрана.

Полиция заявила, что угрозы для соседей и семьи певицы нет, и призвала жителей сохранять спокойствие. Расследование продолжается, и правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства нападения.

Рианна - певица, актриса и успешная предпринимательница, ставшая известной на весь мир. Ее карьера началась в 2005 году с дебютного альбома Music of the Sun и хита Pon de Replay. Истинный прорыв произошел в 2007 году с синглом Umbrella при участии Jay-Z. Рианна - обладательница восьми премий "Грэмми" и множества других наград. Она вошла в историю как первый артист, продавший более 100 миллионов копий синглов. Помимо музыки, она также добилась успеха с брендом Fenty Beauty, а в 2021 году была объявлена национальным героем Барбадоса.