Памела Андерсон снялась без макияжа для рекламы отказа от ИИ

Актриса Памела Андерсон без макияжа снялась для рекламы бренда Aerie.

58-летняя Памела Андерсон позировала в полосатом лонгсливе, продемонстрировав лицо без макияжа и укладки. В рекламе ролике модель иронизировала над фотосессиями брендов, которые создавались с помощью ИИ.

Впервые Памела Андерсон появилась с новым имиджем 30 сентября. Она стала гостьей светского мероприятия в Париже. Актриса вышла в свет в атласном платье цвета слоновой кости без рукавов от One Of.

Несколько недель назад Памела Андерсон пришла на закрытое мероприятие ювелирного бренда Pandora. Она предпочла для вечера черное мини-платье с золотистым воротником и кожаным поясом. Образ дополнил сет золотых подвесок и черные туфли на низком каблуке. Актриса также появилась со стрижкой с челкой. Она также отказалась от макияжа.