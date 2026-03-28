Памела Андерсон снялась без макияжа для рекламы отказа от ИИ
Актриса Памела Андерсон без макияжа снялась для рекламы бренда Aerie.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.
58-летняя Памела Андерсон позировала в полосатом лонгсливе, продемонстрировав лицо без макияжа и укладки. В рекламе ролике модель иронизировала над фотосессиями брендов, которые создавались с помощью ИИ.
Впервые Памела Андерсон появилась с новым имиджем 30 сентября. Она стала гостьей светского мероприятия в Париже. Актриса вышла в свет в атласном платье цвета слоновой кости без рукавов от One Of.
Несколько недель назад Памела Андерсон пришла на закрытое мероприятие ювелирного бренда Pandora. Она предпочла для вечера черное мини-платье с золотистым воротником и кожаным поясом. Образ дополнил сет золотых подвесок и черные туфли на низком каблуке. Актриса также появилась со стрижкой с челкой. Она также отказалась от макияжа.
