Лана Дель Рей показала редкое фото с мужем в честь его 51-летия

Певица Лана Дель Рей поделилась фотографией с мужем Джереми Дюфреном по случаю его 51-летия.

Артистка показала, как семья проводит время в своем особняке в Луизиане, и поздравила супруга с праздником.

"Поздравляю с днем рождения самого милого парня из всех, кого я знаю!" - написала она.

В ответ Джереми Дюфрен поблагодарил ее за теплые слова и признался в любви. По его словам, время, проведенное вместе, стало для него особенным, а супругу он назвал замечательной женой, которая всегда заставляет его улыбаться.