https://news.day.az/showbiz/1824649.html Лана Дель Рей показала редкое фото с мужем в честь его 51-летия Певица Лана Дель Рей поделилась фотографией с мужем Джереми Дюфреном по случаю его 51-летия. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail. Артистка показала, как семья проводит время в своем особняке в Луизиане, и поздравила супруга с праздником. "Поздравляю с днем рождения самого милого парня из всех, кого я знаю!" - написала она.
Лана Дель Рей показала редкое фото с мужем в честь его 51-летия
Певица Лана Дель Рей поделилась фотографией с мужем Джереми Дюфреном по случаю его 51-летия.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.
Артистка показала, как семья проводит время в своем особняке в Луизиане, и поздравила супруга с праздником.
"Поздравляю с днем рождения самого милого парня из всех, кого я знаю!" - написала она.
В ответ Джереми Дюфрен поблагодарил ее за теплые слова и признался в любви. По его словам, время, проведенное вместе, стало для него особенным, а супругу он назвал замечательной женой, которая всегда заставляет его улыбаться.
