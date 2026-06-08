Певица Пинк впервые за долгое время вышла в свет с семьей. Звезда приехала на церемонию вручения премии Tony Awards, которая прошла в Нью-Йорке, вместе с мужем, детьми и матерью. Она поделилась кадрами с мероприятия в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, дочери знаменитости Уиллоу 15 лет, а сыну Джеймсону девять лет. Пинк воспитывает детей вместе с мотогонщиком Кэри Хартом. Звезда познакомилась со своим будущим мужем в 2001 году, а через пять лет они поженились. Однако после этого пара несколько раз расходилась и начинала отношения вновь. Певица не скрывает, что им пришлось через многое пройти, прежде чем они обрели мудрость и стали настоящей семьей.

Первенец пары пробует себя в творчестве - Уиллоу периодически выступает с матерью на концертах. Знаменитость подчеркивала, что считает свою дочь очень талантливым и трудолюбивым человеком. Артистка поддерживает желание подростка пойти по ее стопам и не отговаривает от такой карьеры.

Дочь звезды считала себя некрасивой и стеснялась своей "мальчишеской" внешности. Девочка признавалась, что ее часто дразнили сверстники, и она из-за этого сильно переживала. Тогда певица решила публично поддержать своего ребенка. Артистка, выйдя на сцену получать награду Video Vanguard Award, обратилась к дочери и показала для нее презентацию, где появлялись мировые знаменитости с необычной внешностью. А в конце эмоциональной речи Пинк назвала Уиллоу прекрасной девочкой и призналась ей в любви.