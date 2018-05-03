В Баку определились финалисты Азербайджанской Юниор Лиги КВН - ФОТО

В Баку определились финалисты Азербайджанской Юниор Лиги КВН. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.

По итогам двух полуфинальных поединков, состоявшихся в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, путевки в финал получили самые смешные и талантливые по мнению жюри команды.

Это "Дети Гор" (город Махачкала), "Зейналабдин Тагиев" (школа №17), "Сборная 6-й школы", "Баку Модерн скул" (Общеобразовательный центр Баку Модерн), "50 оттенков смеха" (Славянский лицей) и женская сборная "Папины дочки" (Лицей №16).

В последний момент жюри приняло решение путем добора дать шанс еще двум командам - "Şəhər Uşaqlari" (школа №18) и "160% смеха" (классическая гимназия №160), которые разделили между собой 4 место.

Судили игру - актриса легендарной команды "Парни из Баку" Яна Никитина, участник Высший Лиги в составе команды "Сборная Баку", редактор Юниор Лиги КВН Иса Рагимов, журналист и блогер Вячеслав Сапунов, радиоведущий Эмиль Насиров, актер команды "Сборная Баку" Эмин Усейнов и директор Юниор Лиги КВН Джавид Шахбазбеков.

С ролью ведущих полуфинала блестяще справились чемпион Юниор-Лиги сезона 2016 Рауль-Фикрет Азизли и Кристина Горюнова.

В очередной раз игра доказала, насколько талантливая молодежь выступает сегодня за школьный КВН, а ведь это - будущее отечественного КВН, за которое, глядя на ребят, можно не волноваться.

Уровень команд растет от игры к игре. И пусть в финал не суждено попасть каждой команде, с уверенностью можно сказать, что абсолютно все команды показали достойное выступление. Просто кому-то не хватило чуточки везения.

Из тех, кто играл, но увы, остался в этот раз за бортом, можно выделить ребят из команды "Пицца" (школа №102), которые мало того, что оригинально шутили, так еще и накормили жюри. Не трудно догадаться, что угощение было символичным и в честь названия команды.

Хорошо смотрелись и команды "Сборная Лицея Анкары", "Ор выше гор" (школа №191), а также юные квнщики из "Анджаг Бакида" (школа №58), выступающие на азербайджанском языке.

Успехи Азербайджанской Юниор Лиги не останутся в тени, и в мае наша страна впервые командирует лучших игроков Юниор Лиги КВН на Международный турнир юных квнщиков, который пройдет в Махачкале (Республика Дагестан/ Российская Федерация). Таким образом, отечественная "Сборная Юниор лиги" впервые поборется за главный кубок уже на международном сцене.

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