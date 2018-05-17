Азербайджан упростил регистрацию иностранцев и лиц без гражданства - ФОТО

Государственная миграционная служба и Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана в четверг подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу регистрации в Центрах Службы "ASAN" места проживания иностранцев и лиц без гражданства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Отныне регистрация иностранцев и лиц без гражданства в месте проживания параллельно с региональными управлениями миграции будет осуществляться и в Центрах Службы "ASAN" Баку и Сумгайыта.

Согласно меморандуму, Госслужба миграции обеспечит прием в центрах Службы "ASAN" обращений вышеуказанных лиц, временно находящихся в стране более десяти дней, а Госагентство обязуется создать благоприятные условия для осуществления этой услуги на основании применений инноваций и высоких стандартов. Тем самым в процессе регистрации по месту проживания будут обеспечены прозрачность и комфорт, предотвращены возможные очереди, расширятся возможности обращения граждан.

Регистрация вышеназванных лиц по месту проживания осуществляется без оплаты государственной пошлины.

Для регистрации по месту проживания требуются: заявление-анкета, копия паспорта иностранца или лица без гражданства, включая страницу визы, и страницы, где указан последний въезд в Азербайджан.

Отметим, что наряду с непосредственным обращением, зарегистрироваться по месту проживания можно также и на сайте Госслужбы миграции migration.gov.az портала электронного правительства www.e-gov.az и посредством электронной почты qeydiyyat@migration.gov.az.

Согласно ст. 21 Миграционного кодекса, иностранцы и лица без гражданства, желающие оставаться в Азербайджане более десяти дней, должны зарегистрироваться по месту проживания.

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