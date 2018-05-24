В Баку задержана группа вооруженных наркоторговцев - ФОТО

В результате проведенной сотрудниками внутренних дел очередной операции за незаконное ношение огнестрельного оружия и торговлю наркотическими средствами в Баку были задержаны несколько лиц, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в МВД, в отдел уголовного розыска Управления полиции Сабунчинского района поступила информация о том, что житель столицы, ранее судимый Руфат Гулиев имеет при себе огнестрельное оружие. В результате проведенных сотрудниками управления неотложных оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был задержан. С участием понятых у него были обнаружены и изъяты один пистолет "Макаров" и обойма с одним патроном. Задержанный признался, что пистолет принадлежит ему.

В результате проведенной сотрудниками управления другой операции, были задержаны 3 лица, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

Задержанными оказались жители Баку, ранее судимые Мехрадж Зарбалиев, Турал Гулиев, а также житель Гянджи Рухин Шабанов. У них было изъято 12 граммов марихуаны и один нож.

В Управлении полиции Сабунчинского района продолжаются оперативные мероприятия и следствие по указанным фактам.

Не исключается, что указанные лица принимали участие и в других преступлениях. Если кто-либо пострадал от деяний Р.Гулиева, М.Зарбалиева, Т.Гулиева и Р.Шабанова, может сообщить об этом в службу МВД "102", а также в Управление полиции Сабунчинского района.

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