Поножовщина в Баку, убит 16-летний парень

В Баку 18-летний юноша убил 16-летнего парня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Хокмали Бинагадинского района.

Муса Бабаев 2002 г.р. был убит ударом ножа. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий был задержан совершивший преступление Агарамазан Исмайлов 2000 г.р.

По данному факту продолжается расследование.

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