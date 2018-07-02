Поножовщина в Баку, убит 16-летний парень

2 июля 2018 12:25

В Баку 18-летний юноша убил 16-летнего парня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Хокмали Бинагадинского района.

Муса Бабаев 2002 г.р. был убит ударом ножа. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий был задержан совершивший преступление Агарамазан Исмайлов 2000 г.р.

По данному факту продолжается расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az