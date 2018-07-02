Поножовщина в Баку, убит 16-летний парень
2 июля 2018 12:25 229
В Баку 18-летний юноша убил 16-летнего парня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Хокмали Бинагадинского района.
Муса Бабаев 2002 г.р. был убит ударом ножа. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий был задержан совершивший преступление Агарамазан Исмайлов 2000 г.р.
По данному факту продолжается расследование.
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