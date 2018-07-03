В Азербайджане внесут изменения в деятельность туристических инфоцентров

В ближайшее время в деятельности региональных туристических информационных центров произойдут серьезные изменения. Эти центры будут оказывать услуги туристам посредством более инновационных, креативных, современных методов.

Об этом во вторник на совещании Государственного агентства по туризму Азербайджана сказал председатель Агентства Фуад Нагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нагиев отметил, что каждый турист должен иметь возможность получить необходимую информацию во всех регионах, должен быть адрес, куда они смогут направить свои пожелания и жалобы. В то же время одним из вопросов, стоящих перед Государственным агентством по туризму, является повышение роли туристических информационных центров в пропаганде туристического потенциала регионов и формировании его в качестве направления туризма.

Напомним, что сегодня в Баку состоялось знакомство с руководителями региональных туристических информационных центров при Государственном агентстве по туризму. Выступившие с презентациями руководители 11 туристических информационных центров, расположенных в столице и регионах, рассказали о направлении деятельности, текущем положении, существующих проблемах и трудностях.

Было отмечено, что в течение следующего месяца представители Государственного агентства по туризму организуют поездки в информационные центры в регионах, будут проведена оценка их деятельности и подготовлены отчеты.

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