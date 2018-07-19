Минэкологии обратилось к населению в связи с погодными условиями

Национальный департамент гидрометеорологии иинистерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с погодными условиями.

Как сообщили АПА в департаменте, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 20 до полудня 23 июля ожидается усиление северо-западного ветра, передает Day.Az.

В отдельных районах Азербайджана с вечера 20 до вечера 24 июля ожидается нестабильная погода, временами будут дожди, местами - проливные. Возможны грозы и град. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 3-5 градусов.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

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