Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибший

В Исмаиллинском районе произошло ДТП.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана, передает Day.Az.

ДТП зарегистрировано 16 августа около 23 часов на территории исмаиллинского села Халилли.

Водитель автомобиля марки "Mazda", житель Баку Фахраддин Агаев, потерял управление, в результате чего машина перевернулась.

Супруга Ф.Агаева Гызбяз погибла на месте аварии, другой пассажир госпитализирован.

ГУГДП ведет расследование.

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