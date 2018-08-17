Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибший
17 августа 2018 13:21 202
В Исмаиллинском районе произошло ДТП.
Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана, передает Day.Az.
ДТП зарегистрировано 16 августа около 23 часов на территории исмаиллинского села Халилли.
Водитель автомобиля марки "Mazda", житель Баку Фахраддин Агаев, потерял управление, в результате чего машина перевернулась.
Супруга Ф.Агаева Гызбяз погибла на месте аварии, другой пассажир госпитализирован.
ГУГДП ведет расследование.
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