Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибший

17 августа 2018 13:21

В Исмаиллинском районе произошло ДТП. 

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана, передает Day.Az.

ДТП зарегистрировано 16 августа около 23 часов на территории исмаиллинского села Халилли. 

Водитель автомобиля марки "Mazda", житель Баку Фахраддин Агаев, потерял управление, в результате чего машина перевернулась. 

Супруга Ф.Агаева Гызбяз погибла на месте аварии, другой пассажир госпитализирован. 

ГУГДП ведет расследование. 

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