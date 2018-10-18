В Баку прошел открытый турнир КВН под названием Кубок "AZII" - ФОТО

В главном корпусе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности состоялся открытый турнир КВН под названием Кубок "AZII". Об этом сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.

В турнире приняли участие такие команды, как "Генезис" (Азербайджанский технический университет), "АзИИ19.20" (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), "Сборная БГУ" (Бакинский государственный университет), "Женский батальон" (Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), "Парадокс" (Бакинский славянский университет), "СанАдреас" (Бакинский государственный университет), а также команда, положившая начало всему этому мероприятию - "Дизель" (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности).

В жюри вошли такие личности как актриса легендарной команды КВН "Парни из Баку" Яна Никитина и руководитель Азербайджанского клуба весёлых и находчивых Рашада Азизова.

Турнир состоял из двух конкурсов: "Приветствие" и "Разминка".

Кубок "AZII" достался команде Бакинского государственного университета - "Сборная БГУ", а приз "Лучший актер" по праву получил один из участников этой команды - Мурад Абдуллаев.

Приза "Лучшая актриса" удостоена единственная девушка в мужском коллективе команды "АзИИ19.20" - Баяз Сулейманова.

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