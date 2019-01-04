Сколько туристов посетили национальные парки Азербайджана в 2018 году?

4 января 2019 14:51

В 2018 году национальные парки Азербайджана посетило 79 997 туристов, 72 519 из которых были местными, 7 478 - иностранными туристами. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Напомним, что в Азербайджане десять национальных парков (заповедников) - Зангезурский, Аг-Гёльский, Ширванский, Гирканский, Алтыагаджский, Абшеронский, Шахдагский, Самур-Яламинский, Гекгельский и Гызылагаджский.

Отметим, что желающие посетить национальные парки могут приобрести билеты на сайте минэкологии в разделе "Услуги" или на входе в парки.

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