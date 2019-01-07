В Азербайджане пресечена контрабанда наркотиков из Ирана - ФОТО

7 января 2019 16:57

При личном осмотре граждан Ирана Охба Тураджа Хассанали и Бигхама Чуплудже Араша Эсфандияра на Билясуварском пункте пограничного пропуска в их внутренних органах было обнаружено 392 грамма героина. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана, передает Day.Az.

В ходе проведенных сотрудниками Госпогранслужбы и органов МВД оперативно-розыскных мероприятий по выявлению заказчика и привлечению его к уголовной ответственности был задержан житель бакинского поселка Амирджан Данил Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело.

Указанные лица привлечены к следствию в качестве обвиняемых, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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