В Азербайджане пресечена контрабанда наркотиков из Ирана - ФОТО
При личном осмотре граждан Ирана Охба Тураджа Хассанали и Бигхама Чуплудже Араша Эсфандияра на Билясуварском пункте пограничного пропуска в их внутренних органах было обнаружено 392 грамма героина. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана, передает Day.Az.
В ходе проведенных сотрудниками Госпогранслужбы и органов МВД оперативно-розыскных мероприятий по выявлению заказчика и привлечению его к уголовной ответственности был задержан житель бакинского поселка Амирджан Данил Мамедов.
По факту возбуждено уголовное дело.
Указанные лица привлечены к следствию в качестве обвиняемых, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!