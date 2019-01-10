Как повлиял сильный ветер на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
Сильный ветер не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев. Об этом сообщили в четверг Trend в аэропорту, передает Day.Az.
В аэропорту отметили, что все полеты осуществляются по графику.
Отметим, что в последние несколько дней в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается сильный ветер. В частности, в связи с ухудшением погоды накануне ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" рекомендовало предпринять упреждающие меры безопасности и обеспечить прибытие судов в безопасные места. Бакинское транспортное агентство также просило пассажиров, ожидающих автобус на остановках, быть внимательными, не выходить на проезжую часть на территории центров пересадки транспорта и в других местах, садиться и выходить из автобусов строго на остановках, а при переходе дороги пользоваться пешеходными переходами.
По данным Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в четверг также ожидается сильный северо-западный ветер.
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