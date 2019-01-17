СГБ подарила Музею истории Азербайджана ценный подарок - ФОТО
17 января 2019 15:05 264
Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) подарила Национальному музею истории Азербайджана нумизматические предметы, представляющие историческую ценность. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.
Из 142 переданных в Фонд нумизматики музея экземпляров 36 - это монеты, остальные - бумажные деньги и боны.
Монеты относятся к периоду XVI-XIX веков, тогда как бумажные деньги и боны - к ХХ веку.
Переданные музею нумизматические материалы имеют важное историческое значение с точки зрения обогащения коллекции Фонда нумизматики.
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